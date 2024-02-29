Малосердобинец привел в чужую квартиру друга и едва не погиб

29.02.2024 | 15:15

43-летнюю жительницу Малой Сердобы обвинили в покушении на убийство. Женщина пыталась выгнать незваного гостя из дома и ударила его ножом.

Согласно материалам дела, все случилось 1 ноября 2023 года в квартире на улице Ленинградской в селе Малая Сердоба. Хозяйка распивала алкоголь вместе с двумя односельчанами. Один из них уснул после застолья, а с другим женщина поссорилась.

Сельчанка стала выгонять мужчину из квартиры, но тот не желал уходить. Тогда она взяла нож и ударила гостя в грудь. Полученное ранение квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Проснувшийся от криков третий участник застолья позвал на помощь соседей, которые вызвали скорую медицинскую помощь», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Свою вину женщина признала частично. По данным следствия, она работает в другом городе, а ключи от квартиры передала знакомому для присмотра за жильем в отсутствие хозяйки. В тот день она вернулась домой и увидела, что помощник пригласил друга и выпивает с ним.

Сельчанка попыталась выгнать мужчин, однако в итоге решила присоединиться к застолью. Через некоторое время она поссорилась с помощником, но, как пояснила, не хотела его убивать - намеревалась лишь напугать.

«Исковые требования о возмещении вреда потерпевший не заявил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Малосердобинский районный суд Пензенской области», - добавила Светлана Артамонова.