Сетевое издание|18+|Среда|28 фев 2024|00:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-18oC
-17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Жителя Тамалинского района едва не зарубили в День защитника Отечества

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


64-летнего жителя Тамалинского района обвиняют в покушении на убийство 43-летнего приятеля в День защитника Отечества.

Днем 23 февраля мужчины вместе отмечали праздник, выпивали, но поссорились в процессе общения.

«В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес не менее трех ударов топором в область головы и шеи потерпевшего. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сельчанина задержали и на время следствия заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база. Топор изъят, по возбужденному уголовному делу назначен ряд экспертиз.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного СУ СКР
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте