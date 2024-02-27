Жителя Тамалинского района едва не зарубили в День защитника Отечества

27.02.2024 | 18:26

64-летнего жителя Тамалинского района обвиняют в покушении на убийство 43-летнего приятеля в День защитника Отечества.

Днем 23 февраля мужчины вместе отмечали праздник, выпивали, но поссорились в процессе общения.

«В ходе выяснения отношений обвиняемый нанес не менее трех ударов топором в область головы и шеи потерпевшего. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку пострадавшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сельчанина задержали и на время следствия заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база. Топор изъят, по возбужденному уголовному делу назначен ряд экспертиз.