Водитель присмотрел камни у дороги и погубил четырех человек

27.02.2024 | 12:51

59-летний житель Нижегородской области не признал вину в ДТП, в котором погибло четыре человека.

Все случилось днем 10 мая 2022 года на трассе Поим - Башмаково - Земетчино. Мужчина ехал на Hyundai со стороны поселка Башмаково в Поим Белинского района.

У села Митрофаново Башмаковского района он разворачивался с обочины, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗ-2111, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

В аварии погибли водитель ВАЗа 1986 года рождения и три его пассажира: женщина 1972-го, ее внук 2008-го и сноха 1990 года рождения.

На суде нижегородский автомобилист рассказал, что вместе с супругой возвращался домой из Тамбовской области. Недалеко от дороги он заметил камни, которые подошли бы для оформления участка у его дома. Мужчина остановился, положил камни в багажник и продолжил путь.

«Он увидел легковой автомобиль, и ему показалось, что машина была на достаточном удалении от него, но, когда начал разворачиваться в обратную сторону, произошел удар. По его мнению, водитель ВАЗа не принял мер к снижению скорости, чтобы избежать столкновение», - пояснили в пресс-службе суда.

Однако доводы водителя ничем не подтвердились. В действиях погибшего автомобилиста суд не увидел нарушений правил дорожного движения.

Мужчину признали виновным и отправили его в колонию-поселение на 6 лет, а также лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, осужденного обязали выплатить родственникам погибших 4 млн 800 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Водитель обжаловал приговор, но апелляцию оставили без удовлетворения, а решение суда без изменения.