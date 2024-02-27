В Пензе будут судить водителя, который отвлекся на светофоре

27.02.2024 | 15:53

24-летнего пензенца будут судить за ДТП, в котором серьезно пострадал 51-летний мужчина.

Авария случилась днем 2 ноября прошлого года в 3-м проезде Бурмистрова. Молодой водитель на Opel Astra ехал со стороны Дизельной в направлении улицы 40 лет Октября.

Приблизившись к уклону, он остановился в колонне других машин, ожидая, когда на светофоре загорится зеленый свет.

«Мужчина отвлекся от управления и наблюдения за дорожной обстановкой впереди своего автомобиля, вследствие чего при возобновлении движения вперед совершил наезд на заднюю правую часть автомобиля марки «Лада-Приора», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Водитель отечественной машины получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Он признал вину и возместил пострадавшему 35 тысяч рублей материального ущерба.

Дело направлено в суд.