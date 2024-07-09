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Криминал

На Пензе-III мужчина рискнул свободой ради 4 000 рублей

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41-летнего сотрудника железнодорожной организации по обслуживанию локомотивов подозревают в краже металлических изделий на станции Пенза-III.

В одну из ночей мужчина приехал на своей машине в частный сектор неподалеку от места работы и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил 22 тормозные колодки электровозов.

Когда злоумышленник погрузил все в автомобиль, его задержала транспортная полиция. Как оказалось, он уже совершал аналогичные преступления.

«Общий вес изделий составил 187 килограммов, сумма причиненного ущерба - около 4 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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