На Пензе-III мужчина рискнул свободой ради 4 000 рублей

09.07.2024 | 21:08

41-летнего сотрудника железнодорожной организации по обслуживанию локомотивов подозревают в краже металлических изделий на станции Пенза-III.

В одну из ночей мужчина приехал на своей машине в частный сектор неподалеку от места работы и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил 22 тормозные колодки электровозов.

Когда злоумышленник погрузил все в автомобиль, его задержала транспортная полиция. Как оказалось, он уже совершал аналогичные преступления.

«Общий вес изделий составил 187 килограммов, сумма причиненного ущерба - около 4 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.