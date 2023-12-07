Житель Городищенского района пропил колокол из храма в Чаадаевке

В Городищенском районе закончено расследование уголовного дела по факту кражи церковного колокола в с. Чаадаевка. 39-летний житель соседнего села похитил его, чтобы выпить.
Это случилось около 2 часов ночи 24 сентября. Мужчина влез в колокольню через проем под воротами, поднялся по деревянным лестницам строительных лесов в ее верхнюю часть и открутил самый маленький колокол с ударником.
Ущерб, нанесенный храму, составил более 6 000 рублей. А вот вор, который отнес колокол в пункт приема металла, выручил за него только около 2 000. Деньги он потратил на алкоголь.
«Отсутствие колокола было выявлено в тот же день работниками религиозной организации. Сотрудники полиции обнаружили колокол в пункте приема металла и вернули храму», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Обвиняемый признал вину. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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