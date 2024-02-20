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Криминал

Житель Каменки ударил гостя ножом из-за громкого стука в дверь

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В Каменке 43-летний местный житель ударил гостя ножом в грудь из-за того, что он сильно стучал в его дверь. Раненый мужчина умер в подъезде.

Трагедия произошла, когда хозяин дома выпивал в компании новых знакомых из Пензы. С одним из них у жителя Каменки случилась словесная перепалка, а позже гости отправились в магазин за алкоголем.

Через несколько минут раздался сильный стук в дверь. В подъезде стоял пензенец, с которым у владельца квартиры произошел конфликт, и требовал, чтобы горожанин впустил его.

Это не понравилось хозяину. Он взял нож, открыл дверь и ударил пришедшего в грудь.

Житель Каменки ударил гостя ножом из-за громкого стука в дверь

«После этого вернулся в квартиру и продолжил застолье. Потерпевший остался в подъезде, где впоследствии умер», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Наутро, когда местный житель понял, что сделал, он попытался скрыть следы преступления, вымыл нож и посуду.

Труп на лестничной клетке обнаружила соседка и позвонила в полицию. Сотрудники выяснили, в чьей квартире до этого побывал погибший. Хозяина допросили, он во всем признался. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Житель Каменки ударил гостя ножом из-за громкого стука в дверь

«Судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Выясняются обстоятельства преступления.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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