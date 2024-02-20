Кузнечанин избил сожителя экс-жены и врезал замок в дверь ее спальни

20.02.2024 | 13:31

В Кузнецке 41-летний местный житель пришел в дом к бывшей жене, чтобы врезать замок в дверь спальни, и стал фигурантом уголовного дела.

Это случилось 2 июня прошлого года. Кузнечанин зарегистрирован и имеет право на долю в доме, где сейчас живут его экс-супруга, двое их несовершеннолетних детей и ее 44-летний новый мужчина (доли при этом не выделены).

Явившись, он вызвал мастера, чтобы тот врезал замок в дверь спальни. Бывшая жена в свою очередь позвонила сожителю и попросила приехать.

Первым на место прибыл и выполнил свою работу мастер. Когда приехал сожитель кузнечанки, он увидел, как на крыльце его возлюбленной угрожает бывший супруг.

«В целях ее защиты сожитель встал перед ней. Бывший супруг ударил мужчину кулаком в область лица, а затем нанес упавшему многочисленные удары ногами в область головы и грудной клетки, от которых тот потерял сознание. В завершение своего визита злоумышленник зашел в дом, закрыл комнату на ключ и уехал», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Пострадавший обратился за медицинской помощью. Врачи зафиксировали у него перелом суставного отростка нижней челюсти со смещением, оскольчатый перелом средней трети локтевой кости со смещением отломков, рваную рану верхней губы, ссадины носа, кровоподтеки лица, головы и грудной клетки.

Нападавший признал вину. За умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ему грозит до 3 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.