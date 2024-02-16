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Криминал

Продавец-кассир полгода питался украденными с работы продуктами

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32-летний житель Бессоновского района, трудившийся в магазине, обвиняется в краже продуктов.

Оперативная информация о похищении товара со склада поступила в полицию. Стражи порядка установили, что к преступлениям причастен продавец-кассир торговой точки.

«В течение полугода, находясь на своем рабочем месте и имея доступ к складу товаров, он присваивал продукты питания. Общий размер ущерба составил почти 370 000 рублей», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчина признался в кражах и рассказал, что все похищенное употребил по прямому назначению.

По факту присвоения товаров возбуждено уголовное дело. Бессоновцу грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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