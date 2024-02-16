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Криминал

Кража коньяка за 12 тысяч рублей может стоить пензенцу свободы

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30-летнему пензенцу придется отвечать за кражу дорогого коньяка из магазина. Он вынес его, не оплатив на кассе, но остаться незамеченным не смог.

Кража коньяка за 12 тысяч рублей может стоить пензенцу свободы

Все случилось в конце января. Кража бутылки коньяка за 12 тысяч рублей попала на запись камеры в торговой точке. Мужчина вначале положил алкоголь в корзину, затем спрятал под одежду и ушел.

Кража коньяка за 12 тысяч рублей может стоить пензенцу свободы

«В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник службы безопасности торгового центра. На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Вора нашли, он во всем признался и рассказал, что продал коньяк незнакомцу на улице.

Пензенца подозревают еще в двух аналогичных преступлениях. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

На мужчину завели сразу несколько уголовных дел. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - отметила Екатерина Кузнецова.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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