Кража коньяка за 12 тысяч рублей может стоить пензенцу свободы

16.02.2024 | 14:37

30-летнему пензенцу придется отвечать за кражу дорогого коньяка из магазина. Он вынес его, не оплатив на кассе, но остаться незамеченным не смог.

Все случилось в конце января. Кража бутылки коньяка за 12 тысяч рублей попала на запись камеры в торговой точке. Мужчина вначале положил алкоголь в корзину, затем спрятал под одежду и ушел.

«В полицию с заявлением о краже обратился сотрудник службы безопасности торгового центра. На место выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы злоумышленника», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

Вора нашли, он во всем признался и рассказал, что продал коньяк незнакомцу на улице.

Пензенца подозревают еще в двух аналогичных преступлениях. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

На мужчину завели сразу несколько уголовных дел. Он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - отметила Екатерина Кузнецова.