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Криминал

В Пензе вынесли приговор самарцам, затеявшим аферу со счетчиками

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58 жителей Пензы стали жертвами восьми мошенников из Самары, которые представлялись работниками ЖКХ и поверяли счетчики воды.

Согласно материалам дела, злоумышленники действовали с марта по август 2022-го. Поверяя приборы в домах пензенцев, они заявляли, что у счетчиков якобы истек срок эксплуатации и требуется замена. В противном случае собственнику грозит административный штраф.

Чаще всего самарцам верили пожилые горожане, они соглашались на замену. Тогда в дело вступал «мастер». Он демонтировал старый счетчик, устанавливал новый и, подкрепляя «законность» действий, отдавал хозяину технический паспорт устройства и товарный чек.

«За замену одного счетчика в среднем группа брала от 6 000 до 20 000 рублей. В дальнейшем прибыль они делили между всеми», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Следствие доказало, что самарцы действовали четко по плану, у каждого в схеме была собственная роль.

Свою вину двое из злоумышленников признали полностью, а шестеро - частично.

«С учетом возмещения причиненного ущерба шести подсудимым окончательно назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Двое подсудимых, в связи с фактическим отбытием назначенного судом срока наказания в период содержания под стражей, освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы», - добавили в пресс-службе.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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