Сетевое издание|18+|Четверг|15 фев 2024|13:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-16oC
-15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-14oC
-13oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

«Сотрудники союза ветеранов» присваивали деньги за чудо-прибор

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе мошенники действовали под видом представителей государственной организации, некоего союза ветеранов. Мужчины обещали излечить горожан при помощи прибора «Архимед».

Аферисты приходили домой к гражданам и рассказывали им о том, на что способен многофункциональный аппарат и как он может избавить от различных заболеваний.

Жертвы соглашались приобрести прибор, отдавали злоумышленникам деньги и больше не видели ни покупки, ни «представителей союза ветеранов».

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Двум обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, третьего заключили под домашний арест, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте