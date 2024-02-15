«Сотрудники союза ветеранов» присваивали деньги за чудо-прибор

15.02.2024 | 11:35

В Пензе мошенники действовали под видом представителей государственной организации, некоего союза ветеранов. Мужчины обещали излечить горожан при помощи прибора «Архимед».

Аферисты приходили домой к гражданам и рассказывали им о том, на что способен многофункциональный аппарат и как он может избавить от различных заболеваний.

Жертвы соглашались приобрести прибор, отдавали злоумышленникам деньги и больше не видели ни покупки, ни «представителей союза ветеранов».

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Двум обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, третьего заключили под домашний арест, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.