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Криминал

Пензенец заступился за незнакомца и стал жертвой вымогателей

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В Пензе 40-летнего местного жителя, ранее судимого за убийство, разбой и мошенничество, обвиняют в вымогательстве. Мужчина требовал крупную сумму от 22-летнего горожанина, угрожая насилием.

Злоумышленник был членом преступной группировки. Помимо него, в ней состояло 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Лидером являлся 34-летний мужчина.

Ночью 28 января 2023 года рядом с увеселительным заведением на улице Ленина группировка разбиралась с одной из жертв. Избиение человека увидел проезжавший мимо 22-летний пензенец, он решил заступиться за незнакомца.

«В целях прекращения противоправных действий он продемонстрировал принадлежащий ему незаряженный пневматический пистолет. Указанный факт не понравился участникам организованной группы», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Агрессоры набросились на молодого человека. Угрожая расправой, они потребовали передать им 300 000 рублей. Пензенец, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел на банковские карты двух членов группировки 250 000 рублей.

«40-летний соучастник, совершивший вымогательство в составе организованной преступной группы, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство. Вину в совершении инкриминируемого деяния он признал, имущественный ущерб возместил потерпевшему в полном объеме», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Уголовное дело, возбужденное в отношении подельников злоумышленника и лидера группы, сейчас еще расследуется. Их обвиняют в вымогательстве, самоуправстве, мошенничестве, других преступлениях.

Расследование уголовного дела пензенца, который пошел на сделку со следствием, завершено. Оно передано в суд.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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