Пьяный пензенец устроил погром и укусил росгвардейца за ногу

12.02.2024 | 09:55

22-летнего пензенца будут судить за нападение на сотрудников правоохранительных органов в городе Белинском.

По версии следствия, ранним утром 11 ноября прошлого года пьяный молодой мужчина вместе с товарищами проходил мимо магазина, в котором когда-то работал. На него нахлынули неприятные воспоминания, он взял стоявшую у входа металлическую урну и бросил ее в стеклянную дверь.

После этого компания отправилась в Комсомольский парк. Через некоторое время туда же прибыли росгвардейцы, которые по поступившему из торговой точки сигналу искали хулигана, разбившего дверь.

Молодой человек не стал отпираться, но в отдел полиции ехать не собирался. Своего мнения он не изменил даже после того, как его предупредили о применении силы в случае невыполнения законных требований.

«Злоумышленник оказал сопротивление попытавшимся его задержать сотрудникам Росгвардии. При этом он выражался нецензурной бранью, укусил одного из правоохранителей за ногу и ударил ногой по ноге подоспевшего на помощь участкового уполномоченного полиции.

Доставленный в отдел правонарушитель продолжил в грубой форме высказывать недовольство своим задержанием, подозвал дежурного сотрудника полиции и нанес ему удар правой ногой в область туловища», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За разбитую дверь пензенцу назначили наказание в виде административного ареста на семь суток. По факту применения насилия в отношении трех представителей власти возбудили уголовное дело.

Вину молодой человек признал и пояснил, что с ним были вежливы, на оскорбления и применение физической силы никто не провоцировал.

Материалы направлены в Белинский районный суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.