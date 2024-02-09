В Пензе жестоко обманули 85-летнюю женщину

09.02.2024 | 21:05

85-летняя пензячка лишилась части нервных клеток и более миллиона рублей, приняв звонок от незнакомца. Ей сообщили страшную новость и заставили перевести деньги.

Мошенники применили распространенную схему «ваш родственник попал в ДТП».

«Позвонил мужчина и сообщил, что по вине ее невестки в ДТП пострадал человек и для урегулирования вопроса по возмещению ущерба необходимо заплатить крупную сумму. В случае отказа будет возбуждено уголовное дело», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

К женщине выслали курьера. Напуганная пенсионерка не стала звонить родственникам, а сделала так, как велели. Она встретила приехавшего человека у подъезда и отдала ему деньги.

Только потом пензячка узнала, что с женой сына все хорошо, а история - выдумка. Тогда она обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - отметили в УМВД.

Мошенников ищут.