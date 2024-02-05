Тамалинец ударил приятеля ломом по голове после разговора об армии

05.02.2024 | 14:19

Воспоминания двоих тамалинцев о службе в армии закончились ударом ломом об голову. Мужчины поссорились и подрались.

Это случилось 18 октября на улице Новой. 45-летний местный житель зашел в гости к 34-летнему односельчанину. Приятели выпивали, и в какой-то момент на них нахлынули воспоминания об армии.

«Произошла ссора, закончившаяся непродолжительной дракой. После этого хозяин сходил к соседскому дому за металлическим ломом, вернулся и ударил им стоявшего на крыльце гостя по голове, причинив легкий вред здоровью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Затем мужчина вернул лом соседу и попросил его вызвать скорую и полицейских. При этом раненого гостя он выгнал.

Возбуждено уголовное дело. Тамалинец признал вину, теперь его ждет суд.