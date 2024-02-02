Не желавшая заботиться о сыновьях сельчанка потрудится на государство

02.02.2024 | 15:25

33-летняя жительница Сосновоборского района задолжала родным сыновьям 9 и 12 лет свыше миллиона рублей.

«По решению суда с 2018 года женщина ограничена в родительских правах. Ее дети живут в приемных семьях, а она обязана выплачивать алименты на содержание мальчиков в размере 1/3 части заработка или иного дохода ежемесячно до достижения ими совершеннолетия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако нерадивая мать уклонялась от уплаты денег. За это ее привлекли сначала к административной ответственности, назначив наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Но это не повлияло на поведение женщины. Она не только не стремилась трудиться, но даже не озаботилась постановкой на учет в качестве безработной в службе занятости.

На злостную неплательщицу возбудили уголовное дело. Она признала вину, но заявила, что просто не может найти работу, хотя и не имеет ограничений по трудоспособности.

Теперь у сельчанки появится рабочее место. Ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Приговор пока не вступил в силу. Когда это произойдет, женщину поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции и выдадут предписание на явку для трудоустройства. Выполнять свои обязанности она будет в организации, входящей в перечень мест для исправительных работ.

Если же сельчанка игнорирует решение суда, последствием может стать лишение свободы. Так уже случилось с жительницей Заречного, забывшей о двух своих сыновьях. Она проигнорировала и общественные, и исправительные работы, которые ей назначил суд. В итоге ее на 4 месяца отправили в колонию-поселение.