Сетевое издание|18+|Пятница|2 фев 2024|17:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Снег |
 

Криминал

Не желавшая заботиться о сыновьях сельчанка потрудится на государство

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


33-летняя жительница Сосновоборского района задолжала родным сыновьям 9 и 12 лет свыше миллиона рублей.

«По решению суда с 2018 года женщина ограничена в родительских правах. Ее дети живут в приемных семьях, а она обязана выплачивать алименты на содержание мальчиков в размере 1/3 части заработка или иного дохода ежемесячно до достижения ими совершеннолетия», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Однако нерадивая мать уклонялась от уплаты денег. За это ее привлекли сначала к административной ответственности, назначив наказание в виде 90 часов обязательных работ.

Но это не повлияло на поведение женщины. Она не только не стремилась трудиться, но даже не озаботилась постановкой на учет в качестве безработной в службе занятости.

На злостную неплательщицу возбудили уголовное дело. Она признала вину, но заявила, что просто не может найти работу, хотя и не имеет ограничений по трудоспособности.

Теперь у сельчанки появится рабочее место. Ее приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Приговор пока не вступил в силу. Когда это произойдет, женщину поставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции и выдадут предписание на явку для трудоустройства. Выполнять свои обязанности она будет в организации, входящей в перечень мест для исправительных работ.

Если же сельчанка игнорирует решение суда, последствием может стать лишение свободы. Так уже случилось с жительницей Заречного, забывшей о двух своих сыновьях. Она проигнорировала и общественные, и исправительные работы, которые ей назначил суд. В итоге ее на 4 месяца отправили в колонию-поселение.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте