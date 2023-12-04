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Криминал

Зареченка забыла о детях и лишилась свободы

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Жительница Заречного забыла о двух своих сыновьях и пожалела. Ей назначили суровое наказание за долги по алиментам.

Содержать детей женщину обязал суд. Было вынесено решение, которое мать проигнорировала.

После этого жительницу закрытого города привлекли к административной ответственности, назначив 160 часов труда на благо общества. Но и тогда зареченка не начала исполнять родительские обязанности.

«В качестве крайней меры за неуплату алиментов в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ», - сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области.

Горожанку осудили и приговорили к четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении. А долг по алиментам все равно придется выплатить.

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