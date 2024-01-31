Пензенец может потерять свободу из-за наушников за 6 тысяч рублей

31.01.2024 | 09:57

43-летний пензенец украл наушники из магазина электронных товаров и попал на запись камеры видеонаблюдения. Теперь ему грозит срок.

На снятых кадрах мужчина берет с прилавка коробку с товаром и прячет под куртку.

Стоимость похищенного превысила 6 тысяч рублей. Сотрудник торговой точки обратился в полицию.

Горожанина нашли и доставили в отдел.

«В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», - сообщила старший дознаватель отдела дознания ОП № 1 УМВД России по г. Пензе Ирина Уздякина.

Наушники он продал неизвестному на улице, а деньги потратил.

«В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказала Ирина Уздякина.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.