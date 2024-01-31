Человек в погонах сделал видеозвонок и забрал у пенсионерки сбережения

31.01.2024 | 20:53

Злоумышленники не боятся использовать видеосвязь и показывать себя в форме правоохранителей, вызывая у жертв больше доверия. На такую уловку попалась 64-летняя жительница Заречного.

Пенсионерке в мессенджере позвонил незнакомец. Он рассказал, что аферисты нацелились на ее банковский счет, куда перечисляется пенсия. Также, по словам мужчины, преступники пытались оформить кредит на зареченку, но карту успело заблокировать финансовое учреждение.

Чтобы не потерять сбережения, мужчина посоветовал пенсионерке перевести их на «безопасный счет». Деньгами и картой она сможет воспользоваться сразу же, как Центральный банк завершит проверку и удостоверится, что подозрительных операций не происходит.

Горожанка верить незнакомцу не хотела, и тогда тот сделал видеозвонок. Перед женщиной предстал мужчина в форме сотрудника правоохранительных органов с погонами.

«Зареченка сняла со счета 185 тысяч рублей. Сотруднику банка она солгала, сказав, что деньги нужны ей на погашение кредита. Об этом ее попросил звонивший: ведь ход расследования, по его словам, составлял государственную тайну. Деньги женщина перечислила на неизвестный счет», - сообщает портал «Заречье сегодня».

После этого мошенник не успокоился. Он стал уговаривать пенсионерку отправить на «безопасный счет» еще большую сумму. Именно тогда женщина засомневалась, что действительно беседует с правоохранителем и обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сейчас полицейские устанавливают личности граждан, причастных к преступлению.