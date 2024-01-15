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Криминал

Пензенец лишился 5,5 млн рублей после разговора по телефону

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61-летний пензенец продал машину, взял кредиты в трех банках и перевел все мошенникам после разговора по телефону. Он думал, что спасает свои деньги.

Это случилось в январе. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается оформить кредит на имя пензенца, а чтобы этого не допустить, нужно опередить преступников.

Пензенец лишился 5,5 млн рублей после разговора по телефону

Горожанин поверил и последовал инструкции: взял в кредит более 4 миллионов рублей, а затем через терминал отправил всю сумму на продиктованный счет.

Пензенец лишился 5,5 млн рублей после разговора по телефону

«Через несколько дней мужчина продал свой автомобиль и перевел вырученные 900 тысяч рублей. Кроме того, он положил на «безопасный счет» накопления в сумме около 500 тысяч рублей», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

В общей сложности пензенец лишился более 5,5 миллиона рублей. Когда он понял, что его обманули, то пошел в полицию.

Пензенец лишился 5,5 млн рублей после разговора по телефону

Возбуждено уголовное дело. Преступников ищут, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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