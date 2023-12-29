В Земетчинском районе мужчина умер на улице от удара ножом

29.12.2023 | 17:56

В Земетчинском районе 43-летнего местного жителя осудили за убийство. Он смертельно ранил мужчину на улице.

Это произошло в ночь с 19 на 20 августа рядом с Пролетарским сельским Домом культуры. Пьяный участник ссоры ударил оппонента ножом в грудь.

«От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», - рассказали в Земетчинском районом суде.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый во всем признался и раскаялся. Его обвинили в убийстве.

За свой поступок сельчанин проведет 7 лет в исправительной колонии строгого режима.