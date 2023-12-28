Сетевое издание|18+|Четверг|28 дек 2023|18:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенца с ул. Попова отправили в колонию за угрозу соседке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


38-летний пензенец после конфликта с соседкой по общежитию оказался в исправительной колонии строгого режима.

Инцидент случился 18 августа на улице Попова. Мужчина был пьян и обратил внимание на 36-летнюю соседку, с которой ранее у него случилась ссора на бытовой почве.

Пензенец схватил ее за волосы, вытащил в общий коридор и, приставив нож к горлу, стал угрожать убийством.

Остановило его только вмешательство другой соседки, которая смогла успокоить буяна.

В суде мужчина не отрицал вину и признался, что ничего не помнит. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте