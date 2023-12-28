Пензенца с ул. Попова отправили в колонию за угрозу соседке

28.12.2023 | 18:05

38-летний пензенец после конфликта с соседкой по общежитию оказался в исправительной колонии строгого режима.

Инцидент случился 18 августа на улице Попова. Мужчина был пьян и обратил внимание на 36-летнюю соседку, с которой ранее у него случилась ссора на бытовой почве.

Пензенец схватил ее за волосы, вытащил в общий коридор и, приставив нож к горлу, стал угрожать убийством.

Остановило его только вмешательство другой соседки, которая смогла успокоить буяна.

В суде мужчина не отрицал вину и признался, что ничего не помнит. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.