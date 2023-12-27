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Криминал

У жителя Пензенского района забрали Nissan Pathfinder за пьяную езду

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42-летний житель Пензенского района потерял автомобиль Nissan Pathfinder из-за пьяного вождения. Оно, кстати, стало не единственным нарушением закона с его стороны. Водитель также попытался откупиться от сотрудника ДПС.

Первый раз мужчину привлекли к ответственности за то, что он сел за руль после употребления алкоголя, в июне (его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1,5 года). Утром 3 августа, в свой день рождения, водитель снова решил прокатиться пьяным.

На дороге, ведущей в СНТ «Лесная Поляна», его остановил сотрудник ДПС. Освидетельствование подтвердило у мужчины состояние опьянения.

Нарушитель решил избежать ответственности и подкупить инспектора, положив 2 000 рублей у рычага переключения передач патрульного автомобиля. Тот денег не взял и предупредил о последствиях подобных предложений. Но водитель не отказался от своих намерений, и тогда инспектор ДПС закрыл автомобиль и вызвал оперативную группу.

В суде житель Пензенского района признал вину. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Также у мужчины конфисковали и обратили в доход государства Nissan Pathfinder и 2 000 рублей.

Водитель обжаловал приговор, не согласившись с конфискацией автомобиля.

«Он просил вернуть транспортное средство по принадлежности его супруге, поскольку до совершения преступления оно было продано ей в связи с намерением расторгнуть брак. Однако судом установлено, что транспортное средство было зарегистрировано за осужденным, какие-либо сведения о переходе права собственности к иному лицу на момент совершения преступления отсутствовали», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, сообщила пресс-секретарь областного суда Наталья Яшина.

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