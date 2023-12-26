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Криминал

Лопатинец от испуга бросил машину на дороге и убежал через болото

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В Лопатинском районе 31-летнего местного жителя осудили за ложный донос об угоне машины.

5 октября этого года мужчина пришел в отделение полиции и заявил, что с его двора в селе Даниловка исчез ВАЗ-2104. Он попросил правоохранителей найти злоумышленника, позарившегося на старый автомобиль.

Оказалось, что «четверка» стоит на территории ОВД, куда попала после того, как ее водитель сбежал, бросив транспортное средство на дороге.

Лопатинцу пришлось признаться, что за рулем тогда был он сам.

Поздно вечером 4 октября мужчина решил съездить на заправку в райцентр и позвал с собой соседа. По пути он увидел экипаж ДПС и издали разглядел взмах черно-белого жезла.

«Поскольку у него не было страхового полиса, водительское удостоверение осталось дома, а автомобиль имел техническую неисправность в виде передней неработающей блок-фары, он понял, что будет привлечен к административной ответственности. Поэтому остановил автомобиль на обочине и вместе с соседом убежал через болото домой», - передала историю злоумышленника старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Через час нерадивый хозяин вернулся за машиной, но ее уже не было. Сельчанин понял, что авто забрали сотрудники ГИБДД, но не знал, как вернуть его, чтобы не попасть под подозрение, поэтому и заявил об угоне.

Изобретательному мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, а потом еще привлекли к ответственности за отсутствие страховки и управление транспортом при наличии неисправности.

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