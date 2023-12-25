Зареченка попросила друга сходить в магазин с ее картой и пожалела

25.12.2023 | 09:43

36-летний зареченец обокрал 50-летнюю подругу после застолья. Он воспользовался моментом, пока она спала.

Началось с того, что женщина позвала мужчину к себе и попросила купить спиртного.

«Я к ней пришел, она дала мне карточку, я ходил несколько раз за алкоголем. Мы с ней выпивали, они сильно напилась, уснула. Я пошел домой, а карточку отдать забыл», - отметил житель закрытого города.

На следующий день зареченец отправился в магазин и без спроса оплатил деньгами подруги алкоголь и еду, а затем вернул карту владелице.

Незамеченным такой поступок не остался. Женщина увидела оповещение о списании более 4 000 рублей и обратилась в полицию.

Вора нашли. Он во всем признался и раскаялся.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - сообщил старший следователь следственного отдела МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Волков.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.