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Криминал

Зареченка попросила друга сходить в магазин с ее картой и пожалела

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36-летний зареченец обокрал 50-летнюю подругу после застолья. Он воспользовался моментом, пока она спала.

Началось с того, что женщина позвала мужчину к себе и попросила купить спиртного.

«Я к ней пришел, она дала мне карточку, я ходил несколько раз за алкоголем. Мы с ней выпивали, они сильно напилась, уснула. Я пошел домой, а карточку отдать забыл», - отметил житель закрытого города.

Зареченка попросила друга сходить в магазин с ее картой и пожалела

На следующий день зареченец отправился в магазин и без спроса оплатил деньгами подруги алкоголь и еду, а затем вернул карту владелице.

Незамеченным такой поступок не остался. Женщина увидела оповещение о списании более 4 000 рублей и обратилась в полицию.

Вора нашли. Он во всем признался и раскаялся.

Зареченка попросила друга сходить в магазин с ее картой и пожалела

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - сообщил старший следователь следственного отдела МО МВД России по ЗАТО Заречный Александр Волков.

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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