В Пензе полицейские нашли у иностранца 90 свертков с героином

20.12.2023 | 09:26

В Пензе у 31-летнего иностранца обнаружили около 200 граммов героина. Он собирался их сбыть.

Мужчину задержали в декабре в результате оперативно-разыскных мероприятий. У него изъяли 90 свертков с героином.

«Запрещенные вещества задержанный планировал сбыть на территории Пензы путем оборудования тайников и закладок», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.

Возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.