В Пензе полицейские нашли у иностранца 90 свертков с героином

В Пензе у 31-летнего иностранца обнаружили около 200 граммов героина. Он собирался их сбыть.
Мужчину задержали в декабре в результате оперативно-разыскных мероприятий. У него изъяли 90 свертков с героином.
«Запрещенные вещества задержанный планировал сбыть на территории Пензы путем оборудования тайников и закладок», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Рашид Хабибулин.
Возбуждено уголовное дело.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Его заключили под стражу.
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