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Криминал

Забитую насмерть пензячку нашли в лифте дома на улице Ульяновской

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В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту смерти 34-летней местной жительницы. Ее окровавленное тело нашли в лифте в доме на улице Ульяновской.

Как установили правоохранители, вечером 5 августа пензячка и ее 52-летний сожитель распивали спиртное в квартире и поссорились. Мужчина, вооружившись ножкой от табурета, много раз ударил возлюбленную по голове и телу, а затем ушел.

«Вернувшись в квартиру и обнаружив, что сожительница не подает признаков жизни, обвиняемый переместил ее тело в лифт, где погибшая была обнаружена одной из жительниц дома», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Татьяна Махницкая.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, пензячка скончалась от множественных ушибленных травм головы, повлекших массивную кровопотерю.

Агрессора заключили под стражу, свою вину он признал. Ранее мужчину судили за убийство, вымогательство, самоуправство и ряд других преступлений.

Сейчас уголовное дело передали в суд для рассмотрения.

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