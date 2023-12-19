В п. Беково отцу отравившихся газом детей вынесли приговор

19.12.2023 | 15:28

В поселке Беково вынесли приговор 38-летнему отцу троих детей, отравившихся угарным газом.

В начале этого года у сельчанина возникли трения с женой. Она забрала сына и двух дочерей и отправилась на время в родительский дом. Дети скучали, и вечером 31 марта мать отпустила их повидаться с отцом.

Ребята заночевали в родном доме в Сосновке. Хозяин знал, что в газовом котле в ванной неисправен блок автоматики: он уже приглашал для его ремонта специалистов, те рекомендовали не использовать газовое оборудование до замены блока. Но дети жаловались на холод, и он включил отопление.

Чтобы покурить, мужчина снял с дымохода гофрированный патрубок, а потом забыл вернуть его на место, из-за чего в доме скопился угарный газ.

В результате 15-летний подросток погиб на месте от острого отравления окисью углерода, у 8-летней девочки возникла острая дыхательная недостаточность тяжелой степени. Здоровью самого мужчины и его 4-летней дочери, которые также отравились, был нанесен легкий вред.

На следующий день знакомым, которые не смогли дозвониться до сельчанина и пришли в дом, удалось спасти девочек и их отца, рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

После случившегося мужчина перевез семью в Волгоград, где они сейчас живут. Свою вину он признал в полном объеме.

«С учетом мнения государственного обвинителя, позиции потерпевших, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.