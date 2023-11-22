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Криминал

Сельчанин не подключил газовый котел к дымоходу и потерял ребенка

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37-летний житель села Сосновка Бековского района, потерявший сына, пойдет под суд. Он стал невольным виновником случившейся трагедии.

В начале этого года у сельчанина возникли трения с женой. Она забрала троих детей и отправилась на временное жительство к собственному отцу. Однако дети скучали по родителю, и вечером 31 марта мать отпустила их повидаться.

Дети заночевали в родном доме. Хозяин знал, что в его газовом котле в ванной неисправен блок автоматики: он уже приглашал для его ремонта специалистов, те рекомендовали не включать газовое оборудование до замены блока. Но дети жаловались на холод, и он включил отопление. При этом мужчина забыл подсоединить оборудование к дымоходу.

Из-за этого в доме скопился угарный газ.

«В результате неосторожных действий отца 15-летний сын погиб на месте от острого отравления окисью углерода. У 8-летней дочери отравление угарным газом вызвало острую дыхательную недостаточность тяжелой степени. Сам виновник и его 4-летняя дочь также отравились окисью углерода, что квалифицировано как легкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На следующий день знакомый сельчанина, с которым была договоренность о встрече, не смог ему дозвониться и пришел к его дому. Благодаря ему удалось спасти девочек и их отца.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бековский районный суд.

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