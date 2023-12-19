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Криминал

Лицом об пол: земетчинец устроил разборки в доме бывшей жены

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36-летний житель Матчерки Земетчинского района ответит за угон и угрозу убийством.

19 июля этого года пьяный сельчанин пришел к бывшей жене, у которой был новый кавалер. Поздно вечером, когда сожители уснули, он взял ключи мужчины от Chevrolet Lanos и поехал в Земетчино.

Водителя клонило в сон, поэтому он остановился на обочине, лег на заднее сиденье и уснул. Разбудили его полицейские, вызванные владельцем авто.

10 августа он снова пришел к бывшей, и все трое начали выпивать. Ночью экс-супруги поссорились и гость пригрозил убить женщину. В подтверждение своих намерений он ударил ее топором по шее.

«Выражая решимость в реализации угрозы, злоумышленник схватил бывшую супругу рукой за волосы, повалил на пол, протащил в гостиную и не менее шести раз ударил лицом об пол, после чего нанес ей несколько ударов ногами в область головы и тела», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Агрессор остановился только тогда, когда увидел кровь на лице женщины. Сожитель пострадавшей вызвал скорую помощь и правоохранителей.

С учетом мнения потерпевших по совокупности преступлений сельчанину назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ.

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