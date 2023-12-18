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Криминал

Житель п. Беково выпил пива и оказался на скамье подсудимых

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28-летний житель поселка Беково оказался на скамье подсудимых. Он рискует потерять свободу и машину из-за того, что недооценил действие пива на свой организм.

Вечером 5 октября бековчанина за рулем автомобиля ВАЗ-2110 остановили на 11-м километре дороги Беково - Варварино - Тамала сотрудники ДПС. Освидетельствование показало состояние опьянения у водителя.

«Вину мужчина признал и пояснил, что вечером выпил пива. Ему позвонила сестра и попросила забрать ее с работы, поскольку не смогла вызвать такси. Он сел за руль своего автомобиля, полагая, что выпил небольшое количество спиртного», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Вот только в мае бековчанин уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы с конфискацией автомобиля.

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