Пензенец жестоко избил 74-летнюю мать и ушел через окно

15.12.2023 | 18:11

В Пензе за смерть 74-летней матери наказали ее 46-летнего сына. Мужчина жестоко избил пенсионерку во время ссоры, после чего она умерла.

Трагедия случилась майской ночью в доме на улице Герцена. Пьяный пензенец поругался с матерью и несколько десятков раз ударил ее по голове, шее, телу, рукам и ногам. Женщина получила травму грудной клетки, не смогла нормально дышать и умерла.

О том, что случилось страшное, в полицию сообщил сосед. На место выехали полицейские и обнаружили тело пенсионерки.

Сына задержали. Он заявил, что плохо помнит ту ночь.

«В ходе следствия он вину признавал и рассказывал, что злоупотребляет спиртными напитками, попытка матери закодировать его не помогла, он снова начал пить. На протяжении нескольких дней он ежедневно выпивал спиртное в квартире матери, и у них возник конфликт», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

По словам мужчины, у него началась неконтролируемая агрессия, он избил пенсионерку, она стала задыхаться. Увидев это, пензенец принялся делать женщине непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, однако усилия оказались напрасными.

«Когда мать перестала подавать признаки жизни, он закрыл входную дверь изнутри на защелку, накрыл тело одеялом и через окно покинул комнату», - рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил горожанина к 9 годам лишения свободы. Он проведет их в исправительной колонии строгого режима.