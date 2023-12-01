На ул. Сумской в Пензе женщину избили ради 12 бутылок алкоголя

01.12.2023 | 10:15

На Северной Поляне в Пензе посетитель избил 41-летнюю продавщицу торгового павильона, чтобы добыть алкоголь. Инцидент произошел в 23:52 в четверг, 30 ноября, на улице Сумской.

Пензенец явился в торговую точку, ударил женщину и вынес 12 бутылок спиртного. Как только он скрылся, пострадавшая нажала кнопку тревоги.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Продавец описала внешность нападавшего и показала, куда он направился.

«В ходе поисковых мероприятий недалеко от места происшествия экипажем вневедомственной охраны был задержан схожий по приметам мужчина. Им оказался местный житель 1992 года рождения. Пострадавшая опознала обидчика», - рассказала в региональном управлении Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в полицию.