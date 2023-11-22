Во время застолья зареченка достала из сумочки нож и зарезала знакомого

22.11.2023 | 10:05

В деле 43-летней жительницы Заречного, от руки которой погиб ее знакомый, поставлена точка.

20 июня зареченка пришла в гости к приятелю, живущему на улице Комсомольской. Там находился еще один знакомый. Вся компания села выпивать с таким усердием, что не стала расходиться на ночь.

Утром следующего дня застолье продолжилось. Но завершилось оно трагически: гости поссорились, женщина достала из сумки нож и ударила им оппонента. Лезвие вошло в пах, и 40-летний мужчина умер от острой кровопотери.

Во время следствия и судебного разбирательства женщина находилась под стражей.

«Ей назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.