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Криминал

В Заречном мужчина умер после удара ножом в пах

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43-летняя жительница Заречного ответит за смертельный удар ножом 40-летнему знакомому в пах.

Все началось с того, что 20 июня горожанка навестила приятеля, жившего на улице Комсомольской. Кроме них в квартире находился общий знакомый. Компания выпивала.

На следующее утро между зареченкой и вторым гостем случился конфликт. Она достала из своей сумки нож и ударила им оппонента в пах. Последствия поступка оказались непоправимыми: мужчина умер от острой кровопотери.

«Женщине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая

Уголовное дело направлено в суд.

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Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
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