В Пензенском районе у мужчины нашли самодельные пистолеты и порох

62-летнему жителю села Варыпаево Пензенского района придется ответить за оружие и порох, хранившиеся у него дома. Он может лишиться свободы на 8 лет.
Полицейские провели обыск в жилище у сельчанина и нашли там два самодельных однозарядных пистолета, а еще 259 граммов пороха, которыми мужчина их снарядил.
«Гражданин не имел права на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Местный житель во всем признался и раскаялся. Выяснилось, что порох он приобрел незаконно, добавили в региональном УФСБ.
Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.
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