В Пензенском районе у мужчины нашли самодельные пистолеты и порох

09.11.2023 | 15:48

62-летнему жителю села Варыпаево Пензенского района придется ответить за оружие и порох, хранившиеся у него дома. Он может лишиться свободы на 8 лет.

Полицейские провели обыск в жилище у сельчанина и нашли там два самодельных однозарядных пистолета, а еще 259 граммов пороха, которыми мужчина их снарядил.

«Гражданин не имел права на хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Местный житель во всем признался и раскаялся. Выяснилось, что порох он приобрел незаконно, добавили в региональном УФСБ.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде.