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Криминал

В Пензе террористу грозит новый срок за взятку в 18 500 рублей

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В Пензе 40-летний осужденный, отбывающий срок в одной из исправительных колоний за преступление террористической направленности, стал фигурантом нового уголовного дела.

Мужчина попытался подкупить сотрудника регионального УФСИН, чтобы получить в свое распоряжение запрещенные предметы.

Согласно материалам дела, осужденный договорился с 45-летним младшим инспектором, что тот за вознаграждение в 18 500 рублей пронесет в пенитенциарное учреждение некоторые вещи.

Это удалось осуществить 22 октября, однако нужные ему предметы взяткодатель не получил, поскольку инспектор был задержан правоохранителями, рассказали в СУ СК РФ по области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - добавили в пресс-службе регионального УФСБ.

Ранее сообщалось, что младший инспектор, договорившийся с осужденным, сам тоже стал фигурантом уголовного дела.

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Источник — фото СУ СК РФ по области
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