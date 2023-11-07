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Криминал

В Спасске бывший директор МУП не добился смягчения приговора

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В Спасске бывший директор муниципального предприятия «ПрофКомСервис», осужденный за растрату, не смог добиться смягчения приговора.

46-летний мужчина, будучи руководителем МУП, распорядился уплатить из казны назначенный ему штраф в размере 15 000 рублей и 300 рублей комиссии, хотя внести эту сумму он должен был из собственного кармана.

Своими действиями директор нанес предприятию материальный ущерб.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на 8 месяцев. С работы уволили. Также его обязали возместить «ПрофКомСервису» 15 300 рублей.

«Не согласившись с принятым решением, он подал на него апелляционную, а впоследствии и кассационную жалобы. Однако апелляционным определением Пензенского областного суда и определением Первого кассационного суда общей юрисдикции приговор оставлен без изменения, а жалобы без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

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