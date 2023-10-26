В Спасском районе иностранец сбил женщину и лишился 15 000 рублей

26.10.2023 | 21:02

В Спасском районе вынесли приговор 35-летнему жителю Республики Узбекистан. Мужчина сбил пешехода на трассе М-5.

ДТП случилось 11 мая этого года на 470-м километре дороги. Под колеса машины иностранца попала женщина, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как средний вред здоровью», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Спасского районного суда.

Свою вину иностранец признал и попросил не наказывать его строго.

При вынесении решения суд учел смягчающие вину обстоятельства - частичное возмещение вреда пострадавшей и содержание на иждивении пятерых маленьких детей. К отягчающим отнесли то, что ранее гость области уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Иностранца приговорили к выплате административного штрафа в 15 000 рублей.