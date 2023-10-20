В Шемышейке водитель с поддельными правами попался из-за нарушения ПДД

20.10.2023 | 09:36

22-летнего жителя Шемышейки наказали за покупку и использование поддельного водительского удостоверения.

Молодой человек заказал права в интернете в промежутке с 16 по 21 мая этого года: выслал свое фото, сканы страниц паспорта, перевел 50 000 рублей.

Утром 29 мая он забрал на почте заказное письмо с подделкой - удостоверением категорий А, А1, В, В1, С, С1, М.

21 июня молодой человек сел за руль своего автомобиля Chery A21 и был остановлен сотрудником ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

Водитель предъявил удостоверение, но инспектор засомневался в его подлинности и предложил проследовать в отдел полиции для уточнения информации.

Обман вскрылся. В отношении жителя Шемышейки возбудили уголовное дело. Свою вину он признал. Ему назначили наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

«Изъятое поддельное водительское удостоверение приговором суда постановлено хранить в материалах уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело в отношении неустановленного лица, продавшего фальшивку, выделено в отдельное производство.