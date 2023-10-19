В Заречном мальчик прокатился на карусели и сломал руку в трех местах

В Заречном возбудили уголовное дело после травмирования 12-летнего мальчика на карусели.
Происшествие случилось 14 июня в центральном парке культуры и отдыха «Заречье». Ребенок прокатился на аттракционе и сломал руку в трех местах. Его госпитализировали.
«Причиной травмы стало отсутствие у карусели защиты болтовых соединений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
К дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц. Нарушения в парке устранили.
Травмы, полученные ребенком, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Идет расследование уголовного дела.
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