В Заречном мальчик прокатился на карусели и сломал руку в трех местах

19.10.2023 | 10:23

В Заречном возбудили уголовное дело после травмирования 12-летнего мальчика на карусели.

Происшествие случилось 14 июня в центральном парке культуры и отдыха «Заречье». Ребенок прокатился на аттракционе и сломал руку в трех местах. Его госпитализировали.

«Причиной травмы стало отсутствие у карусели защиты болтовых соединений», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

К дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц. Нарушения в парке устранили.

Травмы, полученные ребенком, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Идет расследование уголовного дела.