Колышлейский баран разочаровал вора преданностью хозяину

10.10.2023 | 10:46

В Колышлейском районе похищенному барану удалось сбежать от злоумышленника и вернуться к хозяину.

Согласно материалам дела, в полицию обратился 77-летний житель деревни Кайсаровка. Он рассказал, что у него украли из открытого загона одного барана.

Правоохранители выехали на место и опросили сельчан - возможных очевидцев происшествия. Подозрение пало на 32-летнего жителя села Сущевка. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

С подозреваемым побеседовали, и тот признался в содеянном.

«Он рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения. Мужчина планировал продать животное, но баран сбежал и вернулся к хозяину», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).

Похитителю барана грозит лишение свободы на срок до 2 лет.