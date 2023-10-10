Колышлейский баран разочаровал вора преданностью хозяину

В Колышлейском районе похищенному барану удалось сбежать от злоумышленника и вернуться к хозяину.
Согласно материалам дела, в полицию обратился 77-летний житель деревни Кайсаровка. Он рассказал, что у него украли из открытого загона одного барана.
Правоохранители выехали на место и опросили сельчан - возможных очевидцев происшествия. Подозрение пало на 32-летнего жителя села Сущевка. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
С подозреваемым побеседовали, и тот признался в содеянном.
«Он рассказал, что пошел на преступление из-за тяжелого материального положения. Мужчина планировал продать животное, но баран сбежал и вернулся к хозяину», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества).
Похитителю барана грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
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