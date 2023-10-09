В Пензе промышленное предприятие ушло от уплаты налогов на 169 млн

09.10.2023 | 10:20

В Пензе завершено расследование уголовного дела по обвинению руководства промышленного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме более 169 млн рублей, а с учетом пеней - более 249 млн.

Обвиняемыми по делу проходят директор предприятия и председатель совета директоров ОАО, ранее занимавший должность первого заместителя.

Как сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, первому инкриминируется непосредственно уклонение от уплаты налогов, второму - пособничество: он участвовал в подготовке договоров на оказание фиктивных услуг.

«В период с апреля 2014 года по январь 2018-го руководство предприятия уклонилось от уплаты налога путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений в виде сумм незаконных вычетов по налогу на добавленную стоимость по фиктивным взаимоотношениям с организациями, якобы привлеченными для оказания услуг в виде размещения рекламных материалов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Никаких услуг фирмы, упомянутые в договорах, не оказывали. Их предоставили реальные поставщики - иностранные организации.

Сумма неуплаченного НДС превысила 169 млн рублей (с пенями - более 249 млн). «Благодаря принятым следствием мерам причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб возмещен в полном объеме», - добавила Татьяна Махницкая.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд г. Пензы.