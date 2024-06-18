Жителя Пензенской области поймали на разглашении гостайны

18.06.2024 | 11:57

Житель Пензенской области подозревается в разглашении государственной тайны, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Мужчина трудился на производственном предприятии и имел допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. От имени предприятия он заключил субподрядный контракт с организацией, у которой нет лицензии на обработку составляющих гостайну сведений.

Организация должна была выполнить монтаж технических средств охраны и пусконаладочные работы. В договоре с ней оказались охраняемые законом сведения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 283 УК России. Ее санкция предусматривает наказание в виде ареста на срок от 4 до 6 месяцев либо лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», - добавили в УФСБ.