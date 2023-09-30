Пожилой житель Наровчата пошел за молоком и вступил в драку

30.09.2023 | 15:21

70-летний житель Наровчата может оказаться за решеткой после ссоры с 75-летним братом. Родственники подрались из-за давних денежных вопросов.

Старший брат во время конфликта получил травмы средней тяжести и обратился к правоохранителям.

Он рассказал, что днем отправился к сестре за молоком. У нее дома он застал родственника. Встреча закончилась ссорой, которая быстро вышла из-под контроля.

Младшего брата задержали. Он признался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пенсионеру грозит лишение свободы на срок до 3 лет.