В Пензе сотрудник маркетплейса признался в хищении товаров

В Пензе 25-летнего сотрудника маркетплейса будут судить за хищение товаров со склада.
В обязанности мужчины входила приемка и сортировка продукции, заказанной клиентами. Он придумал несколько способов, как присвоить часть вещей.
По версии следствия, при поступлении товаров на склад пензенец сканировал штрихкод и вносил в программу ложные данные о дальнейшем направлении заказа, чем вводил других работников интернет-магазина в заблуждение относительно местонахождения товара. По факту же он забирал его себе.
Иногда злоумышленник и вовсе не заносил в программу сведения о поступлении продукции.
Таким образом за период с мая 2022 года по февраль 2023-го он похитил товары на сумму более 280 тыс. рублей. Что-то он сам успел продать с помощью объявлений в интернете.
Когда афера вскрылась, пензенца уволили, в отношении него возбудили уголовное дело. Горожанин признал вину и добровольно возместил 272 тыс. рублей.
«Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀