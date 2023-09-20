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Криминал

Аферист оформил на зареченца кредит, заплатив всего 50 рублей

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Персональные данные 27-летнего жителя Заречного продали всего за 50 рублей. Мошенник получил их на сайте в интернете, а затем оформил на горожанина кредит.

Ущерб составил 11 000 рублей.

Как пишет портал «Заречье сегодня», в распоряжении злоумышленника оказались не только личные данные жертвы, но и доступ к аккаунту на госуслугах.

Пострадавший обратился к правоохранителям. Те возбудили уголовное дело и начали искать преступника.

«Им оказался 25-летний житель Московской области. Предварительное расследование возобновлено», - рассказал специалист по связям с общественностью МО МВД по ЗАТО Заречному Сергей Яшкин.

В содеянном мужчина признался. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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