В Пензенской области в бампере машины нашли 10 кг наркотика

В Нижнеломовском районе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в транспортировке наркотиков.
Правоохранители получили оперативную информацию о возможной перевозке запрещенных средств. На 528-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» они остановили автомобиль с 35-летним жителем Подмосковья за рулем.
«При осмотре транспортного средства стражи правопорядка обнаружили и изъяли 10 черных полимерных пакетов с неизвестным содержимым, которые мужчина спрятал в заднем бампере легковушки», - сообщает «МВД Медиа».
Согласно заключению экспертизы, изъятые упаковки были наполнены синтетическим наркотиком - N-метилэфедроном - общей массой порядка 10 килограммов.
Мужчина признался, что забрал наркотик из тайника в соседнем регионе. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.
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