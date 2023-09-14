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Криминал

В Пензенской области в бампере машины нашли 10 кг наркотика

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В Нижнеломовском районе сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в транспортировке наркотиков.

Правоохранители получили оперативную информацию о возможной перевозке запрещенных средств. На 528-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» они остановили автомобиль с 35-летним жителем Подмосковья за рулем.

«При осмотре транспортного средства стражи правопорядка обнаружили и изъяли 10 черных полимерных пакетов с неизвестным содержимым, которые мужчина спрятал в заднем бампере легковушки», - сообщает «МВД Медиа».

Согласно заключению экспертизы, изъятые упаковки были наполнены синтетическим наркотиком - N-метилэфедроном - общей массой порядка 10 килограммов.

Мужчина признался, что забрал наркотик из тайника в соседнем регионе. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

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Источник — hmvdmedia.ru, видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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