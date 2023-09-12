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Криминал

Пензенец дважды обокрал торговый центр и попал на видео

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Ранее судимому 38-летнему пензенцу придется ответить за кражи из торгового центра. Он дважды, не заплатив, вынес вещи из спортивного магазина. Действия горожанина запечатлела камера.

Это случилось в начале августа. Мужчина взял с витрины товар и направился в примерочную. Там он сложил вещи в пакет, а затем покинул магазин.

На следующий день пензенец вернулся и повторил кражу. Общая сумма ущерба составила более 11 000 рублей.

Полицейским не составило труда найти вора. Выяснилось, что похищенное он продал, а деньги потратил на личные нужды.

«Кроме этого, житель Пензы подозревается в краже шуруповерта из магазина электроинструментов на территории Октябрьского района», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по г. Пензе Анна Анохина.

На мужчину завели уголовные дела. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
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